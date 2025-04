Wojciech Mann jest ambasadorem jednej z marek produkujących piwo. Prezenter wziął udział w reklamie piwa bezalkoholowego. Gościem w podcaście "Żurnalisty" był Robert Rutkowski.

Terapeuta uzależnień rozczarowany Wojciechem Mannem

Terapeuta uzależnień zapytany o Wojciecha Manna, stwierdził, że jest głęboko rozczarowany tym, co zrobił dziennikarz. Jego zdaniem w ten sposób Mann zdradził pewne wartości.

Robert Rutkowski mówi o "srebrnikach"

Potworne rozczarowanie czułem, jak zobaczyłem niedawno Wojtka Manna, który reklamuje piwo - stwierdził Rutkowski. Ostro skrytykował zachowanie dziennikarza. Padły słowa o "srebrnikach" i "kartelach alkoholowych".

Jak widzę gościa, którego naprawdę uwielbiałem, który się daje kupić, sprzedać za srebrniki karteli alkoholowych, to naprawdę czuję ból - powiedział Rutkowski.

Robert Rutkowski o piwie bezalkoholowym

Terapeuta zauważył, że piwo alkoholowe to zaproszenie do piwa alkoholowego. Firmy produkują piwo zero tylko i wyłącznie po to, żeby wypuścić zanętę. Ciekawostka jest też taka, że to piwo bezalkoholowe rzeczywiście zyskuje coraz bardziej na popularności, ale tylko dlatego, że panuje moda na bycie fit- wyjaśnił terapeuta.