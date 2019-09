Problemy służby zdrowia, problemy zdrowia są dla Polaków najważniejsze i te problemy także dla nas są bardzo ważne. Po rozmowach z Polakami wiemy, że musimy bardzo gwałtownie przeciwstawić się chorobom, a szczególnie rakowi. Mamy nasz polski program w sprawie walki z rakiem, ale uważamy i chcemy, żeby nasi pacjenci, nasi obywatele mieli takie same warunki i metody leczenia raka jak wszyscy mieszkańcy Europy - powiedziała na konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim Kidawa-Błońska.

Europosłowie PO w ramach frakcji Europejskiej Partii Ludowej jeszcze w ubiegłym tygodniu w Strasburgu zaproponowali utworzenie specjalnej komisji ds. walki z rakiem w PE. Sprawa ta nie jest nowa, bo przed wyborami była jednym z priorytetów kandydata chadeków na szefa KE Manfreda Webera. PE nie podjął jeszcze decyzji w sprawie powołania komisji.

Chcemy, żeby powstał europejski program do walki z rakiem. Nasza propozycja została przyjęta z dużym zrozumieniem, bo nikt tak dobrze jak pani przewodnicząca nie rozumie, że rak jest zabójcą XXI wieku i musimy wspólnie się mu przeciwstawić - zaznaczyła Kidawa-Błońska. Von der Leyen jest z zawodu lekarzem.

Szef delegacji PO w europarlamencie Andrzej Halicki, który również brał udział w spotkaniu z przewodniczącą elekt KE relacjonował, że potwierdziła ona, iż dopisuje do priorytetów swoich działań kwestie walki z rakiem. Jak zaznaczył frakcja EPL będzie nie tylko wspierać to zadanie w ramach przyszłej komisji w PE, ale też przez negocjacje wsparcia systemowych rozwiązań dotyczących walki z rakiem. Te działania powinny dać w nowej perspektywie finansowej ramy finansowe dla wsparcia tego projektu; w najbliższym budżecie uzyskaliśmy gwarancję pilotażu - mówił Halicki.

Z kolei szef PO zwracał uwagę, że europejska ochrona zdrowia to część programu Koalicji Obywatelskiej. Politycy PO przywieźli do Brukseli program zdrowotny partii. To jest ważna rzecz, bo wpisujemy tę rzeczywistość walki z największym mordercą XXI wieku, z rakiem, w europejską aktywność. Mieliśmy bardzo dobrą rozmowę z Ursulą von der Leyen - zaznaczył Schetyna.

Rak to choroba, która dotyka na całym świecie ogromną liczbę ludzi, a w Europie musi się z nią zmagać prawie 200 milionów osób. Politycy PO podkreślają, że w Polsce to już zagrożenie cywilizacyjne. Dziś rak zbiera swoje żniwo, dlatego mówimy, że nie wystarczy tylko NFZ, nie wystarczą środki, które mamy w Polsce, musimy oczekiwać pomocy ze strony KE, PE i będziemy takie wsparcie dla tej walki budować - zaznaczył przewodniczący PO.

Wśród innych tematów rozmów znalazły się także agenda przyszłej KE, kwestie klimatyczne, a także kampania wyborcza w Polsce.