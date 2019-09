Kidawa-Błońska podkreśliła, że w Krakowie - "w miejscu dawnej polskiej chwały najlepiej widać dzisiejszą zapaść", do której - według niej - doprowadziły rządy PiS. - Zawsze na tle wielkości wyraźna jest małość, na tle honoru - bezwstydność, na tle prawdy - kłamstwo. Różnica pomiędzy Polską naszych marzeń a Polską obecnie rządzących jest taka sama, jak między siedzibą królów polskich a słynną już niestety kamienicą prezesa NIK - oceniła wicemarszałek Sejmu.

Jak dodała, "obie ze sobą sąsiadują, ale dzieli je wielka symboliczna przepaść". - To przepaść między Polską naszych marzeń a tym, co widzimy na co dzień. My pragniemy Polski uczciwej, w której uczciwość i prawo są na pierwszym miejscu, tymczasem mamy podejrzany hotel na godziny, oszustwa podatkowe i bezczelne okradanie państwa - mówiła Kidawa-Błońska.

Widzimy obwieszonych złotem gangsterów, którzy są za pan brat z prezesem NIK, siedzą w domu schadzek, czują się bezkarni, a za chwilę ich kumpel będzie kontrolował Polaków i mówił czy działają zgodnie z prawem. To jest taka nasza dzisiejsza rzeczywistość - dodała posłanka PO.

Pytała też, czy "człowiek ze złotym sygnetem na każdym palcu ma stać ponad prawem zwykłych ludzi". Tacy ludzie mają nam mówić jak żyć, decydować co jest uczciwe i wyznaczać standardy? Ja się na taką Polskę nie godzę - zaznaczyła kandydatka KO na premiera. Ja chcę Polski uczciwej, czystej i dumnej, chcę Polski takiej jak Wawel, a nie jak kamienica Banasia - powiedziała Kidawa-Błońska.

Do sprawy kamienicy, której właścicielem był do niedawna prezes NIK Marian Banaś nawiązał też w swym wystąpieniu na konwencji szef PO Grzegorz Schetyna, który ocenił, że Kraków w ostatnim czasie "został skaleczony" przez władzę PiS. - Dzisiaj symbolem Krakowa jest ktoś, kto jako szef NIK, świętej instytucji powołanej przez marszałka Józefa Piłsudskiego, ma kolegów gangsterów i jest kompromitacją, nie tylko Krakowa, ale całej klasy politycznej, całej klasy PiS - dodał Schetyna.

Ochojska: Wierzę, że niemożliwe okaże się możliwe

Przekazuję państwu cząstkę zapału i wiary, wierzę w rzeczy niemożliwe, które potem okazują się możliwe - mówiła europosłanka Janina Ochojska podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Krakowie.

Ochojska opowiadała o swojej walce z nowotworem. Mówiła, że dowiedziała się o chorobie już podczas kampanii do Parlamentu Europejskiego, ale mimo to zdecydowała się kandydować i zdobyła mandat. Obecnie, jak mówiła, jest po mastektomii i przyjmuję drugą chemię. Opowiadała o swoich doświadczeniach, związanych z terapią. Doświadczeniach powszechnych, bo, jak mówiła co roku u 19 tys. kobiet wykrywa się raka piersi.

Jednym z problemów, na który się natykam, jest to, że pacjent leczący się na raka potrzebuje lekarza różnych specjalności, a do każdego lekarza trzeba zapisać się osobno - mówiła Ochojska.

Stąd w przyszłości, mówiła, w klinikach onkologicznych powinni być lekarze różnych specjalności, by pacjent np. osłabiony po chemii mógł pójść na miejscu do lekarzy różnych specjalności.

Ochojska zwróciła też uwagę na ogromne koszty leczenia - co prawda leki są refundowane, ale kosztują inne aspekty wychodzenia z choroby, np. rehabilitacja.

Poniżające są również, mówiła, warunki pracy dla lekarzy. Jeśli chodzi o stan zdrowia Polaków to Polska jest chorym krajem i musimy to sobie uświadomić - przekonywała Ochojska. Wzrastać będzie, mówiła, liczba zachorowań na nowotwory wśród młodzieży. Potrzebne jest więc m.in. propagowanie zdrowego stylu życia.

Jakkolwiek nie skończyłam jeszcze swojej walki, zapewniam państwa, że doprowadzę ją do końca - powiedziała Ochojska, a sala nagrodziła jej słowa brawami.

Apelowała też, żeby 13 października "każdy poszedł głosować świadomie". Wierzę w rzeczy niemożliwe, które potem okazują się możliwe - mówiła Ochojska. Przekazuje państwu cząstkę mojej siły zapału i wiary - dodała.