- Dlaczego nie podzielą trzynastki na dwanaście i nie dołożą stówki co miesiąc, co dla emeryta byłoby znacznie korzystniejsze? Ano dlatego, że ta trzynastka to nic innego jak kiełbasa wyborcza! - te słowa z audycji internetowej Cejrowskiego cytuje "Super Express".

- Moim zdaniem to jest nielegalne i niekonstytucyjne, żeby z ZUS-u do którego wpłacamy wypłacać dodatkowe emerytury, skoro umowa była na 12 emerytur. Moim zdaniem Jarosław Kaczyński kupczy nieprawnie pieniędzmi z ZUS-u rozdając trzynastkę i czternastkę – uważa.

Oburza się także na podwyższenie płacy minimalnej oraz stosunek partii rządzącej do przedsiębiorców. Krytykuje też słowa Jarosława Kaczyńskiego, który podczas jednej z konwencji stwierdził, że jeśli przedsiębiorcom nie pasują nowe zmiany, to powinni się zająć czymś innym.

- Patriotyzm nie polega na tym, żeby się dać grabić władzy, która jest wyrodna. Polega na tym, żeby rozwijać swoje talenty i swój biznes i być może zamiast tracić tu pieniądze bez potrzeby, pomnażać je gdzie indziej po to, żeby kiedyś wrócić gdy zmienią się warunki. Polak nie jest lepszy od tego, że da się złupić Jarosławowi Kaczyńskiemu, a Polska nie jest lepsza dlatego, że płacimy większy ZUS – mówi.

Jego zdaniem jeśli tak dalej pójdzie, "to niedługo nie da się tu (w Polsce – przyp.red.) wytrzymać".