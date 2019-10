PiS chce dalej stawiać na dobre relacje z Ameryką, m.in. poprzez realizację podpisanych ostatnio deklaracji oraz zwiększenie liczebności wojska operacyjnego do 150 tys. żołnierzy. Obecnie zawodowców w mundurach mamy nieco ponad 100 tys., a podobne zapowiedzi to ugrupowanie składało również w 2015 r. Tym razem PiS zapowiada kontynuację całego szeregu programów, m.in. armatohaubic Krab, rakiet Patriot (nie ma takich rakiet – jest system Patriot z rakietami innego typu – przyp. red.) czy wyrzutni rakietowych Himars. Rządzący zapowiadają także zakup samolotów F-35 oraz modernizację "flotylli w oparciu o polski przemysł". To może być problematyczne - nasze okręty są w większości bardzo wiekowe, a nasze stocznie nie mają niezbędnego know-how. W programie PiS nie przeczytamy jednak o różnicach zdań w obozie rządzącym - wydaje się, że to jest program, pod którym podpisałby się minister Mariusz Błaszczak. Ale przy innym ministrze te priorytety, m.in. stawianie na radykalne zwiększenie liczebności żołnierzy czy szybki zakup F-35, mogą być inne. W kręgach rządowych pojawia się np. pomysł odpłatnej, ochotniczej służby zawodowej dla absolwentów szkół średnich. – Z badań wynika, że to cieszyłoby się dużym powodzeniem – mówi jeden z naszych rozmówców z kręgów rządowych.

Nieco inne kwestie podkreśla Platforma Obywatelska, która chce zmiany w Wojskach Obrony Terytorialnej. "Przywrócimy priorytet kadrowy i sprzętowy dla armii zawodowej. Jednostki Obrony Terytorialnej zostaną włączone do wojsk operacyjnych jako element systemu rezerw". Oprócz tego "awans ma być wynikiem umiejętności". Chodzi o przywrócenie poziomu zdolności obronnych, jaki Polska miała kilka lat temu, czyli sprzed czystki kadrowej przeprowadzonej przez ministra Macierewicza. Ci, którzy padli ofiarami czystki, powinni mieć możliwość powrotu - zapowiada były minister obrony Tomasz Siemoniak. Priorytetem dla wojska ma się znów stać program "Wisła”, czyli obrona przeciwlotnicza. Oznacza to de facto zwolnienie z zakupem samolotów F-35. PO chce, by podpisywane kontrakty z zagranicznymi koncernami łączyły się z zakupem technologii tzw. offsetem, co bywa jednak wysoce problematyczne. Także PO nie uniknęła błędu w programie, pisząc o powrocie dowództwa „dywizji lotnictwa szturmowego”, którego to nigdy nie było. To zostało w dokumencie zaktualizowane.

Zupełnie inny pomysł od PiS i PO ma na polski przemysł PSL (Koalicja Polska). "Polska Grupa Zbrojeniowa utrzymywana jest dzięki sztucznym kroplówkom z budżetu i zamiast być producentem, staje się coraz częściej jedynie pośrednikiem w zawieraniu kontraktów zbrojeniowych. Zamiast modelu jednego koncernu stworzymy prężnie działające grupy kapitałowo-branżowe o skonkretyzowanych specjalnościach. Grupy tego rodzaju powinny tworzyć najlepsze polskie spółki państwowe i prywatne". Wprowadzenie takiego pomysłu byłoby w polskiej zbrojeniówce rewolucją, dlatego z dużą pewnością zablokowałyby to związki zawodowe. Z kolei „zamówienia na sprzęt wojskowy powinny być kierowane, wzorem innych krajów, w trybie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa do konkretnych zakładów zbrojeniowych”. Jeśli takie działanie byłoby nagminne, na pewno spotkałoby się z ostrą reakcją Komisji Europejskiej.