Budka był we wtorek gościem wieczornego wywiadu w Polsat News.

Pytany o ocenę pracy przewodniczącego PO powiedział, że "właśnie trwa spotkanie z szefami regionów, a na środę zaplanowano zarząd Platformy". - Po pierwsze zajmiemy się oceną kampanii wyborczej, a po drugie będziemy omawiać - myślę, że w najbliższym czasie - kalendarz wyborczy w Platformie Obywatelskiej - powiedział.

Przypomniał, że zgodnie ze statutem, wybory nowych władz ugrupowania mogą być przeprowadzone już pod koniec roku, bo kadencja przewodniczącego kończy się w styczniu.

- Oczywiście można zrobić to w sposób taki, żeby ten proces wyborczy został zakończony jeszcze w tym roku, by później zająć się kwestiami wyboru kandydata na prezydenta, bo to przed nami bardzo duże wyzwanie - powiedział Budka.

Zapewnił, że sam nie wyklucza żadnego scenariusza - czy będzie kandydował na przewodniczącego czy nie, zwłaszcza po wysokim wyniku, jaki uzyskał w swoim okręgu - na Śląsku. Powiedział jednak, że jeszcze za wcześnie by o tym decydować, nie było jeszcze rozliczenia kampanii wyborczej.