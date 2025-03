W sobotę wiceprezydent USA J.D. Vance wraz z rodziną wybrał się na krótki urlop do stanu Vermont. Na miejscu czekała go przykra niespodzianka. Wściekli Amerykanie ustawili się na trasie przejazdu kolumny do ośrodka Sugarbush Resort. "Jedź na narty do Rosji, zdrajco" i "Wstydź się, Vance" - głosiły hasła na transparentach.