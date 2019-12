"Uchwalona ustawa ma na celu realizację działań w obszarze podatków, dotyczy indeksacji stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Wyjaśniono, że zgodnie nowelizacją stawki podatku akcyzowego będą wyższe o około 10 proc. w stosunku do dotychczas obowiązujących w odniesieniu do: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich.

Podano, że w przypadku alkoholu etylowego nastąpi podwyżka z 5704,00 zł/hl 100 proc. vol. do kwoty 6275,00 zł/hl 100 proc. vol. W przypadku piwa nastąpi podwyżka z 7,79 zł/hl stopnia Plato do kwoty 8,57 zł/hl stopnia Plato, a wobec wina - podwyżka z 158,00 zł/hl do kwoty 174,00 zł/hl.

Podatek od napojów fermentowanych (z wyłączeniem cydru i perry o mocy alkoholowej do 5 proc. obj.) wzrośnie z 158,00 zł/hl do kwoty 174,00 zł/hl, a od tzw. wyrobów pośrednich - z 318,00 zł/hl do kwoty 350,00 zł/hl.

Podatek liczony dla papierosów wzrośnie z 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej, na 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej; w przypadku tytoniu do palenia - z 141,29 zł/kg i 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej na 155,79 zł/kg i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej. Zmiana dotycząca cygar i cygaretek przewiduje wzrost z 393,00 zł/kg na 433,00 zł/kg.

Zgodnie z komunikatem, akcyza na susz tytoniowy wzrośnie z 229,32 zł/kg na 252,25 zł/kg, natomiast w przypadku wyrobów nowatorskich - z 141,29 zł/kg i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na 155,79 zł/kg i 32,05 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

"Wprowadzono również podatek akcyzowy na płyn do papierosów elektronicznych w wysokości 0,55 zł za każdy mililitr" - dodano w komunikacie.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

Prezydent podpisał ustawę rozszerzającą tzw. Mały ZUS

Jak zauważono w komunikacie Kancelarii Prezydenta, celem nowelizacji jest rozszerzenie zakresu stosowania rozwiązań określanych mianem "Małego ZUS-u”, które zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego ustawą z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

""Mały ZUS" był adresowany do przedsiębiorców, których roczne przychody nie przekraczały 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzone zmiany stwarzają podstawy prawne do odprowadzania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców, którzy osiągnęli w roku kalendarzowym przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wyższy niż 120 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do przedsiębiorców spełniających wskazane kryterium przychodowe podstawa wymiaru składek będzie uzależniona od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru składek nie będzie mogła przekroczyć 60 proc. prognozowanego wynagrodzenia ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na dany rok kalendarzowy. Jednocześnie podstawa wymiaru składek nie będzie mogła być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

"Ustawa statuuje również szereg obowiązków o charakterze informacyjnym, a także wprowadza zmiany w zakresie sposobu opłacania składek. Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej dotyczą zakresu danych, jakie Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest zobowiązany przekazywać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych" - napisano.

Dodano, że w związku z koniecznością weryfikacji uprawnień do korzystania przez ubezpieczonego z "Małego ZUS-u”, na Szefa KAS nałożono obowiązek przekazywania informacji na temat kwoty rocznego przychodu i rocznego dochodu z działalności gospodarczej, a także informacji o zmianie formy opodatkowania lub zmianie kwot rocznego przychodu i dochodu.

Ustawa wchodzi w życie 1 lutego 2020 r.