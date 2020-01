"To wygląda na Klątwę Dublera" - napisała Anna Maria Żukowska.

Reklama

Żukowskiej chodziło o to, że w Trybunale Konstytucyjnym są sędziowie dublerzy, bo zostali wybrani do TK przez Sejm w sytuacji, gdy ich stanowiska było już obsadzone przez innych sędziów, wybranych przez poprzedni Sejm, ale nie zaprzysiężonych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Sędzia Jędrejek nie był jednak dublerem, bo został wybrany w 2017 r. na miejsce Andrzeja Wróbla, który zrzekł się urzędu.

Wpis rzeczniczki Lewicy wywoła duże oburzenie.

"Kolejny raz zdumiewa, że Pani jest rzecznikiem. To ma być komentarz, dotyczący czyjejś śmierci? Wstyd, Lewica" - napisała dziennikarka Agnieszka Gozdyra.

"Człowiek umarł. W takich chwilach się milczy, albo pisze kondolencje" - dodał publicysta Marcin Makowski.

Lider SLD Włodzimierz Czarzasty był pytany w poniedziałek w Polsat News o wpis Żukowskiej.

Po pierwsze na pewno rodzinie składam kondolencje, po drugie - jeżeli chodzi o komentarze, to każdy ma swoją wrażliwość. Jestem pewien, że pani Żukowska nie miała nic złego na myśli w kontekście czy rodziny, czy osoby. Różne są skojarzenia i różne są komentarze - powiedział Czarzasty.

Reklama

Odnosząc się do reakcji Patryka Jakiego, "radził" mu, "aby się tak strasznie nie unosić". - Bo pamiętam jego wypowiedzi, po których powinien tysiąc razy już podać (złożyć) mandat, już jako wiceminister i jako poseł. (...) Podłością nazywam to, co Patryk Jaki zrobił polskiemu wymiarowi w sprawiedliwości. I co? Złożył mandat? Ma to w nosie po prostu - podkreślił lider SLD.

Wpis Żukowskiej wywołał na Twitterze wiele komentarzy. "To wygląda na bolszewicki brak szacunku dla zmarłego" – ocenił senator Marek Pęk (PiS). Poseł Stanisław Tyszka (Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15) napisał, że "tego typu chamstwo jest przekleństwem naszej debaty publicznej". "Napędza wojnę polsko-polską i uniemożliwia jakąkolwiek racjonalną, propaństwową dyskusję. Pani Poseł Żukowska proszę przeprosić i skasować ten wpis" - zaapelował.

Grzegorz Jędrejek urodził się 11 lutego 1973 roku w Puławach. W 1997 r. ukończył studnia prawnicze, a w 1998 r. studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2002 r. uzyskał stopień doktora, a w 2011 r. obronił pracę habilitacyjną.

Był asystentem i adiunktem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2003–2017 pracował w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Od 2005 r. był zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2012 r. był profesorem nadzwyczajnym UKSW i kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego.

W lutym 2017 r. został wybrany przez Sejm na sędziego TK; ślubowanie złożył 27 lutego 2017 r. W kwietniu 2019 r. został powołany w skład Państwowej Komisji Wyborczej.