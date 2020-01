To jest karygodna rzecz, do czego się w tej chwili posuwają pseudoelity, bo to nie jest nasza elita. Elita polska zginęła przede wszystkim w obozie Gusen w Austrii, którą wykończono przez niewolniczą pracę, a dzisiejsze tak zwane elity dopuszczają się tak skandalicznych porównań - powiedziała Elżbieta Rybarska, prezes stowarzyszenia w rozmowie z Radiem Poznań.

Dodała, że ci, którzy dopuszczają się takich wpisów "po prostu zasługują tylko na ławę oskarżonych".

Do wpisu Spurek odniósł się także europejski oddział Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego.

Grafika, która została użyta w twoim tweecie, jest obraźliwa dla ofiar Holocaustu i tych, którzy przeżyli obozy koncentracyjne oraz obozy zagłady. Jest również obraźliwa dla wrażliwych wegan. Chroń prawa zwierząt. Nie trywializuj Holocaustu. Chętnie się spotkamy i porozmawiamy o tym – czytamy.

Skarga na Spurek wpłynęła także do KE. Złożył ją prezes żydowskiej fundacji From the Depths.

Czy uwierzycie, że posłanka do PE w 2020 r., 75 lat po Holokauście, w którym 6 mln Żydów zostało zamordowanych po tym, jak zmuszeni zostali do noszenia gwiazdy, pokazuje ją umieszczoną na krowach. To jest odrażające. Osobiście złożę skargę do Komisji Europejskiej za jej działania – wpis takiej treści zamieścił na Twitterze Jonny Daniels.

Spurek zamieściła we wtorek na Twitterze zdjęcie obrazu Australijki Jo Frederiks. Przedstawia on krowy w pasiakach, takich jakie nosiły ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych.