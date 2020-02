W środę zaprezentowany został sztab ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło będzie szefową kampanii Andrzeja Dudy, Joachim Brudziński - szefem sztabu organizacyjnego, a była premier Beata Szydło - szefową sztabu programowego. Turczynowicz-Kieryłło pytana w środę w TVP Info, jaka będzie kampania Andrzeja Dudy, odparła, że pełna energii, pełna aktywności. Prezydent będzie nadal spotykał się z Polakami. Będzie to kampania pełna słońca, słońca, którego brakuje nam dzisiaj również w życiu publicznym, pełna życzliwości. Ale także kampania, która bardzo mocno akcentuje rodzinę, kampania, w której liczy się nie tylko wolność słowa, ale także odpowiedzialność za słowo - podkreśliła. Zwróciła przy tym uwagę, że prezydent bardzo akcentuje rolę ludzi młodych i - jak mówiła - wierzymy, że to właśnie dla nich będziemy zmieniać standardy życia politycznego, będziemy wprowadzać nowe standardy w życiu politycznym i publicznym.

Pytana, jakie jest jej zaangażowanie polityczne, Turczynowicz-Kieryłło powiedziała, że jest bezpartyjna. Ale niewątpliwie te wartości, które niosą ze sobą partie Zjednoczonej Prawicy, są wartościami bliskimi memu sercu, jednakże i wartości centrowe, także rozległe są zainteresowania moje polityczne - zaznaczyła.

Podczas wywiadu padły też kontrowersyjne słowa, które wywołały burzę w sieci. Jestem wychowana w katedrze praw człowieka. Katedrze UNESCO. Prawa człowieka i obywatela, wolności obywatelskie są mi bardzo bliskie. Myślę, że też są bliskie prezydentowi, będziemy o nie wspólnie dbać, także w tej kampanii. Ale każde prawo to też obowiązek. Nie wyobrażam sobie, żeby tylko korzystać z prawa. Jeżeli ktoś czegoś oczekuje, to też powinien dać coś w zamian. Jeśli mówimy o korzystaniu z wolności słowa, to musimy brać pod uwagę także wiele innych aspektów, które ze sobą niesie. Dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń, nawet do zagrożeń interesów, które są ważne z perspektywy państwa - powiedziała, jak dodaje 300polityka.pl, nowa szefowa kampanii prezydenta -

Po burzy w sieci i ostrej krytyce przez publicystów, eksperetów i internautów, Turczynowicz-Kieryłło skomentowała swoje słowa. "Hejt, również hejt w polityce to nadużycie wolności słowa. Pamiętacie "Dziwny jest ten świat" Niemena?" - napisała na Twitterze.

Słowa szefowej sztabu skomentował rzecznik rządu, Piotr Mueller. Jeżeli dzisiaj na przykład oskarżyłbym pana o rzeczy, których pan nie zrobił, ma pan prawo, żeby w sądzie dochodzić swoich (praw) - powiedział zwracając się do dziennikarza prowadzącego "Polityczne Graffiti" w Polsat News. Według niego właśnie to szefowa kampanii Andrzeja Dudy miała na myśli. Jeżeli chodzi o sytuację, w której jest naruszenie wolności drugiego człowieka, wolności drugiej osoby, przez moją wolność; bo mam prawo, żeby pana krytykować, ale to moje prawo do krytykowania pana, jest ograniczone tym, abym nie kłamał i nie posądzał pana - podkreślił.

Na uwagę, że w kontekście tego, że obóz Zjednoczonej Prawicy według jego przeciwników nie kojarzy się najbardziej z wolnością słowa i demokracją i o to, że szefowa sztabu wyborczego prezydenta w sumie sugeruje, że ta wolność słowa i zagraża państwu - Müller powiedział, że to nadużycie ze strony osób, które w ten sposób te słowa interpretują.

Szefowa kampanii Dudy zapewniła także, że jest zwolenniczką reformy wymiaru sprawiedliwości przeprowadzanej w koncyliacji z różnymi środowiskami, nie tylko politycznymi, ale także środowiskami naukowymi, środowiskami samorządów adwokackich, radcowskich i innych samorządów zawodowych i wypracowania modelu, który nie dzieli, a łączy.

Jednocześnie oceniła, że prezydent wybrał drogę trudną, ale podpisując ustawę (w sprawie sądów - PAP) przede wszystkim zapobiegł ogromnemu chaosowi prawnemu, (...) który niewątpliwie miałby miejsce, gdyby sędziowie wzajemnie mogli podważać swoje uprawnienia do wydawania wyroków. Jej zdaniem, prezydent nawet nie miał wyjścia i w imię stabilności systemu prawnego musiał podpisać.

Szefowa kampanii prezydenta Dudy zwróciła też uwagę, że opozycja, która tak krytycznie odnosiła się do projektu ustawy, nawet +nie pochyliła się+ nad nią w Senacie. W Senacie było zgłoszonych wiele poprawek, a jednak opozycja całkowicie zdezerterowała i odrzuciła ten projekt w całości. I to wydaje mi się postawą bardzo nieodpowiedzialną. To też postawiło prezydenta w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego, że z jednej strony działał w poczuciu konieczności obrony bezpieczeństwa prawnego, wartości ważnej i koniecznej dla obywateli, mając świadomość pewnie - a jest bardzo dobrym prawnikiem - tego, że ustawa ta wymaga jeszcze pewnych korekt, że warto byłoby, żeby pewne rzeczy być może potraktować szerzej - powiedziała Turczynowicz-Kieryłło.