Telewizja Polska poinformowała w piątek PAP, że 6 maja o godzinie 20.30 na antenie TVP1 odbędzie się debata przedwyborcza z udziałem kandydatów na urząd Prezydenta RP.

Reklama

W debacie weźmie udział starający się o reelekcję Andrzej Duda. Pan prezydent Andrzej Duda weźmie udział w debacie organizowanej przez telewizję publiczną - zapowiedział w rozmowie z PAP europoseł i rzecznik sztabu prezydenta Adam Bielan.

Bielan przypomniał, że pięć lat temu, podczas poprzedniej kampanii prezydenckiej Duda również uczestniczył w przedwyborczej debacie. Jego poprzednik, wówczas urzędujący prezydent (Bronisław Komorowski) odmówił, ale pan prezydent Andrzej Duda nie będzie unikać takiej debaty - oświadczył Bielan.

Rzecznik sztabu wyborczego kandydatki KO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Adam Szłapka oraz kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz przekazali PAP, że ich sztaby nie otrzymały oficjalnych informacji o debacie, więc nie zamierzają póki co deklarować, czy będą brać w niej udział.

Tomasz Trela, szef sztabu kandydata Lewicy, zadeklarował, że Robert Biedroń nie będzie unikał debaty. Jak dodał, warunkiem jest jednak uczestnictwo wszystkich kandydatów, którzy się do wyborów zgłosili. Póki co nie wiemy jednak, czy w ogóle wybory się odbędą i w jakiej będą formie - zaznaczył Trela. Ale jeżeli debata kandydatów się odbędzie, to nie będziemy z niej rezygnować, jak niektórzy kandydaci z kampanii - podkreślił.

Podobne podejście prezentuje sztab wyborczy kandydata Konfederacji. Pełnomocnik sztabu Witold Tumanowicz zapowiedział, że Krzysztof Bosak stanie do każdej debaty, która zostanie zorganizowana przez telewizję publiczną czy komercyjną. Cieszymy się, że debata się odbędzie - podkreślił Tumanowicz.

Barbara Krysztofczyk ze sztabu niezależnego kandydata Szymona Hołowni przekazała PAP, że sztab nie otrzymał zaproszenia na debatę w TVP. Do czasu otrzymania zaproszenia i konkretnej informacji ws. debaty nie będziemy się do tego odnosić - zapowiedziała.

PKW zarejestrowała 10 kandydatów, którzy zmierzą się w majowych wyborach prezydenckich: ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda (z poparciem PiS), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska), Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) oraz Paweł Tanajno (bezpartyjny).