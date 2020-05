Reklama

Były współpracownik Kaczyńskiego uważa też, że to może być początek końca Zjednoczonej Prawicy. Jeśli w najbliższych wyborach pan Andrzej Duda zostanie prezydentem, to PiS ma szansę się odbudować, a sytuacja Gowina będzie trudna. Jeśli jednak wygra ktoś inny, to rozpad Zjednoczonej Prawicy to kwestia tygodni czy paru miesięcy - podsumował.