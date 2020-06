We wtorek komisja zdrowia rozpatruje wniosek KO o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Łukasz Szumowski szybko stał się niestety politykiem. Dziś wiemy, że jednym z najbardziej cynicznym i bezdusznych, bo w czasie kiedy panował strach, kiedy ludzie się absolutnie bali o życie, zdrowie swoich najbliższych, kiedy bali się zakażenia, kiedy patrzyli jak padały ich firmy, okazuje się, że pan minister miał inne priorytety - podkreśliła Barbara Nowacka przedstawiając wniosek KO.

Zarzucała Szumowskiemu m.in. nieprzygotowanie Polski, resortu zdrowia i polskiego społeczeństwa na pandemię koronawirusa. Jedyne co się okazuje o co zadbali, pewno współpracownicy pana ministra, ale przecież pan minister też ponosi za to odpowiedzialność, to luki w prawie, które zapewniają im bezkarność przy różnego rodzaju dziwacznych zakupach - powiedziała Nowacka.

Posłanka mówiła o przypadkach, w których pracownicy szpitali dostawali nieodpowiednie kombinezony ochronne i korzystali z przygotowanych ad hoc zabezpieczeń. Na głosy oburzenia z sali odpowiedziała: Do wszystkiego jest niestety smutna dokumentacja i nie zakrzyczymy rzeczywistości.

Posłowie KO: Łukasz Szumowski nie powinien być ministrem zdrowia

Łukasz Szumowski nie powinien być ministrem zdrowia, bo to on powołał agencję, z której miały iść środki na spółkę, gdzie udziały miał jego brat i żona - uważają posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba. Zowiadają, że w tej lub następnej kadencji Sejmu powstanie komisja śledcza tej sprawie.

Joński poinformował, że przez ostatnie dni razem z posłem Michałem Szczerbą przeprowadzali kontrole poselskie w Ministerstwie Nauki, w instytucjach podległych ministrowi zdrowia i ministrowi nauki.

Jak dodał, posłowie odkryli fakty, które świadczą o ogromnym konflikcie interesu w jaki wszedł minister zdrowia Łukasz Szumowski. Przypomniał, że 14 września 2018 r. Szumowski przedłożył w Sejmie projekt ustawy o powołaniu Agencji Badań Medycznych. Ta Agencja Badań Medycznych powstaje w 2019 r. z budżetem prawie 300 mln zł. To są pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Razem z posłem Szczerbą zapytaliśmy w ABM, czy czasem nie było tak, jak w innych instytucjach, że firma powiązana z państwem Szumowskich mogła dostać pieniądze - zaznaczył.

Joński zacytował fragment pisma, które posłowie KO otrzymali z Agencji Badań Medycznych. Odnośnie do konkursu o dofinansowanie projektów niekomercyjnych badań klinicznych dotyczących Covid-19 wystąpiła spółka Brain Scan, udziały w tej firmie ma firma kolejna, gdzie jest brat i żona ministra Szumowskiego - przytoczył. "Pokazujemy to jako jeden z ogromnych konfliktów interesu ministra Szumowskiego. Ta spółka dostała dofinansowanie, prawie milion złotych, choć jeszcze nieprzelane pieniądze, ale dofinansowanie zostało zabezpieczone dla właśnie tej spółki" - wskazał Jończyk.

W ocenie posła, "zastanawiające jest to, że premier Mateusz Morawiecki musiał o tym wszystkim wiedzieć". Pan minister Szumowski nie powinien być ani wiceministrem nauki, gdzie podlegało mu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gdzie udowodniliśmy, poprzez zarządzenia, że nadzorował NCBiR, przekazał prawie 70 kilka mln zł na funkcjonowanie NCBiR, ale też nie powinien być ministrem zdrowia, bo to on powołał agencję, z której miały iść środki na spółkę, gdzie udziały miał brat i żona - podkreślił Joński. Jest jakiś parasol ochronny i ten parasol rozstawił premier Mateusz Morawiecki - zaznaczył.

Jesteśmy w czasie pandemii i pytanie czy minister Szumowski powinien być dalej ministrem, jeśli nie wiemy, jakie są prawdziwe intencje podejmowanych przez niego decyzji - zastanawiał się. My będziemy chcieli powołać w tej lub przyszłej kadencji komisję śledczą, która nie tylko sprawdzi, jak były przyznawane te środki finansowe, ale również na co były wydawane i jaka jest korzyść społeczna z wydanych ponad 200 mln zł za rządów PiS-u, a łącznie 300 mln zł na te wszystkie spółki - podał Joński.

Podkreślił, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ostatnich dwóch latach przekazało dotację 25 mln zł dla czterech spółek zależnych. Za tymi spółkami stoi spółka Szumowskich - Szumowski Investments - wskazał poseł KO.

Michał Szczerba poinformował, że "od momentu powołania rządu Beaty Szydło spółki powiązane z rodziną Szumowskich otrzymały z NCBiR dotacje na łączną kwotę 200 mln zł". Pytam się państwa czy znajdą w ciągu ostatnich trzech dekad, tak skrajny przykład konfliktu interesów? Wtedy kiedy wiceminister (nauki Łukasz Szumowski), nawet czasowo, a co wykazaliśmy, przez 56 dni nadzoruje instytucję, która w ostatnich czterech latach, na konta spółek powiązanych z jego rodziną otrzymała 200 mln zł - dodał.

Jak to się stało, że spółka SI Assets ma kapitał założycielski 40 tys. zł, a w 2018 r. ma już 40 mln zł, które jest podzielone na dwie osoby na brata i żonę (Łukasza Szumowskiego). Żona zgodnie z KRS-em posiada udziały na kwotę 14 mln zł. Gdyby nie dotacje NCBiR ta spółka by nie zyskiwała na wartości - zaznaczył poseł.

W ocenie Szczerby m.in. te sytuacje to największy konflikt interesów ostatnich trzech dekad, który powinien skończyć się dymisją ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.