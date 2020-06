Ankieterzy IBRIS-u zapytali Polaków o trzy najważniejsze tematy kampanii wyborczej. Według 57 proc. badanych jest to sytuacja gospodarcza po pandemii. Niewiele mniej osób – 39,8 proc. – do najważniejszych tematów zaliczyło bezpieczeństwo zdrowotne związane z pandemią. 22,7 proc. badanych do trzech najważniejszych tematów zaliczyło kwestię pedofilii w Kościele.

Ankietowani jako ważne wymieniali również wzrost cen (20,9 proc.), ocieplenie klimatu (18,9 proc.) i zanieczyszczenie powietrza (17 proc.).

13,3 proc. ankietowanych jako temat ważny wskazało kontynuację programów socjalnych (500 plus), a 11,6 proc. kwestię nadchodzącej suszy.

Dyskusję wokół praw mniejszości seksualnych (LGBT) jako ważną wskazało 8,8 proc. badanych, a 8,1 proc. stwierdziło, że istotna była dla nich zmiana kandydata KO na prezydenta.

6 proc. ankietowanych jako ważne wskazało przesunięcie terminu wyborów prezydenckich. Prawie tyle samo (5,9 proc.) wskazało na temat roszczeń organizacji żydowskich wobec Polski.

Sprawa związana z głosowaniem na listę przebojów radiowej Trójki jako temat ważny została wskazana przez 2,6 proc. badanych. 6,7 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać żadnej ze spraw, która była dla nich w kampanii istotna.

Badanie IBRIS zrealizował metodą CATI 17 czerwca na próbie 1100 osób.