Trzaskowski został zapytany w poniedziałek na konferencji prasowej, dlaczego w Warszawie wprowadzając ustawę krajobrazową, próbowano wprowadzić "monopolistyczne praktyki dla spółki AMS", na co wskazywał UOKiK. AMS jest firmą należącą do Grupy Agora, zajmuje się m.in. reklamą na wiatach przystankowych w Warszawie.

- To jest absolutna nieprawda. Dosyć chaosu reklamowego w centrum miasta. To wynika z rozmów z obywatelami, którzy mówią, że nie chcą chaosu reklamowego w mieście. Inne miasta podejmowały takie same decyzje. Wszystkie firmy miały lata, żeby się do tego dostosować, bo rozmowa o uchwale krajobrazowej w Warszawie trwa od wielu lat. Bardzo wiele miast wprowadziło tego typu rozwiązania - zaznaczył Trzaskowski.

- Proszę nie imputować nam tego typu intencji, skoro ich nigdy nie było. Nam zależy przede wszystkim na tym, żeby słuchać obywateli i żeby skończyć z chaosem reklamowym w centrum miasta - podkreślił. Dodał, że operatorem reklam na przystankach komunikacji miejskiej jest spółka, "która wygra przetarg".

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął w lutym postępowanie ws. warszawskiej uchwały krajobrazowej. Urząd zapowiadał, że sprawdzi, czy nie prowadzi ona do utworzenia na rynku reklamy zewnętrznej monopolu jednej spółki.

Jak wyjaśnił UOKiK, chodzi o uchwałę Rady Miasta st. Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (czyli tzw. uchwałę krajobrazową), która została przyjęta 16 stycznia 2020 roku. Miała ona wejść w życie na początku maja, a okres przejściowy w przypadku tablic reklamowych miał wynieść dwa lata.

Proponowane przepisy miały regulować kwestie stawiania nośników reklamowych w stolicy. W praktyce, jak zaznaczył UOKiK, jedną z nielicznych dozwolonych form reklamy na obszarze Warszawy będą nośniki na przystankach komunikacji miejskiej, kontrolowane obecnie przez jednego dostawcę treści. Według urzędu uchwała może skutkować umocnieniem pozycji konkurencyjnej, prowadzącym do powstania monopolu dla wieloletniego, wyłącznego zarządcy powierzchni reklamowej dostępnej na wiatach przystankowych komunikacji miejskiej - spółki AMS.

W lutym Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł stwierdził nieważność tzw. uchwały krajobrazowej Rady Warszawy. Uznał, że została podjęta z naruszeniem prawa. Według niego pominięto konsultacje społeczne i uzgodnienia treści uchwały z konserwatorem zabytków. Także wojewoda wskazywał, powołując się na obawy UOKiK, że uchwała wzbudziła możliwość stworzenia przez spółkę AMS z grupy Agora monopolu i wyeliminowania z rynku innych firm z branży reklamowej.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiadał w lutym, że ratusz zaskarży decyzję wojewody mazowieckiego ws. uchwały krajobrazowej do sądu administracyjnego.