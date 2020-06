Hołownia był pytany o efekty wizyty prezydenta w USA.

Żadne. Przywiezie sobie ładne zdjęcie, które będzie mógł wkleić sobie do kampanijnego albumu – komentował kandydat na prezydenta.

Nie potrafi nic załatwić, jest kompletnie zależny, jest sterowany na pilota z komitetu centralnego na Nowogrodzkiej. Całkiem nieźle idzie mu defilowanie w Waszyngtonie. Dobrze, że tym razem krzesło przynajmniej było. Sugerowałem, żeby wysłać tam też klęcznik w ramach rozdziału Kościoła od państwa – dodał Hołownia w Radiu ZET.

Kolejny raz pokazał, jak słabym jest prezydentem – ocenił kandydat na prezydenta.

Hołownia był również pytany o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Ja nie jestem dogmatycznym zwolennikiem stałej obecności wojsk – odpowiedział.

Pytanie czy Polska nie staje się przystawką, kartą przetargową, którą Donald Trump będzie mógł używać w relacjach z Angelą Merkel, mówiąc: Jak wy nie chcecie, to Duda wszystko weźmie. Nasze bezpieczeństwo można dużo efektywniej wzmacniać, stałym mechanizmem rotacyjnej obecności, który będzie działał jak maszyna wymieniająca żołnierzy – powiedział w Radiu ZET Hołownia.

Nie można kwestii bezpieczeństwa Polski rozgrywać w ten sposób, że jeżeli mieliby nawet przyjechać do nas żołnierze, to my nie wiemy, bo to nie jest wynegocjowane – dodał.