Zgodnie z ustawą Sejm miał za zadanie powołać trzech członków komisji większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, spośród dziesięciu kandydatów zarekomendowanych wcześniej Izbie przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i praw człowieka.

W środowym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzymał większości 3/5 głosów. Dlatego, zgodnie z ustawą, członkowie wyłonieni zostali zwykłą większością głosów.

W ten sposób do komisji wybrano: kandydatkę zgłoszoną przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym Barbarę Chrobak z Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Z wykształcenia magister administracji, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu ekspertyzy dokumentów i badań pisma ręcznego, a także podyplomowe studia menadżerskie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Podano, że Chrobak jest biegłą sądową z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów. Utworzyła i prowadzi Fundację "Dobro Dziecka Cel Najwyższy” oraz sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników RP im. Ireny Babińskiej. Pracowała również w kilku komisjach sejmowych m.in. sprawiedliwości i praw człowieka. Chrobak zainicjowała i przewodniczyła Zespołowi Parlamentarnemu „Dobro dziecka jako cel najwyższy”.

Sejm zwykłą większością głosów powołał do komisji również dwóch członków zgłoszonych przez klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.

Pierwsza wybrana to Hanna Elżanowska - psycholog, psychoterapeutka, seksuolog, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii KUL JP II. Obecnie współpracuje z wieloma uczelniami i szkołami wyższymi, w których naucza psychologii. Jest biegłym sądowym w sprawach z udziałem dzieci i młodzieży, specjalistą z zakresu pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie i członkiem zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Trzeci powołany członek, kandydat KP PiS, to radca prawny Andrzej Nowarski. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia LL.M. na uniwersytecie Queen Mary University of London. Pełnił funkcje nadzorcze w organach nadzoru spółek kapitałowych. Obecnie świadczy usługi doradztwa prawnego w ramach indywidualnej praktyki radcowskiej. W lutym 2020 r. Nowarski został Pełnomocnikiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw uprawnień artysty zawodowego.

Na liście kandydatów, oprócz powołanych członków, byli: Karolina Bućko (zgłoszona przez KP Lewicy), Adam Czarnecki (zgłoszony przez Stowarzyszenie „Możesz” na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą w Piastowie), kandydat KP PiS Radosław Krajewski (wycofany przed posiedzeniem Sejmu w tej sprawie), Marek Konopczyński (kandydat KP KO), Teresa Barbara Matthews-Brzozowska (kandydatka Naczelnej Izby Lekarskiej), Bartłomiej Tkacz (zgłoszony przez Krajową Radę Radców Prawnych) oraz ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (kandydat KP Koalicja Polska).

Brak tego ostatniego wśród wybranych przedstawicieli wzbudził ogromne kontrowersje. Ksiądz Isakowicz-Zaleski również odniósł się do dokonanego wyboru.

"Sojusz ołtarza z tronem w pełnej kresie. Nie miałem złudzeń, co do wyniku głosowania, bo wierchuszka Prawo i Sprawiedliwość musiała odwdzięczyć się władzom polskiego Kościoła za ustawiczne poparcie polityczne. A dla władz tych niezależna i sprawnie działająca komisja państwowa ds. pedofilii to śmiertelne zagrożenie. Będzie tak jak w sprawie molestowań kleryków przez abp. Juliusza Petza w Archidiecezji Poznańskiej czy lustracji w Archidiecezji Krakowskiej - czyli "zamiatanie pod dywan" doprowadzone do perfekcji.

Jeżeli mnie coś dziwi, to fakt, że znaczna część posłów PiS głosowała razem z posłami PO i Lewicy. Z tego wynika, że tzw. "wojna kulturowa" to kolejna ściema dla zamydlenia oczu maluczkim. Ale do czasu. Mane, tekel, fares.

PS. Bardzo dziękuje 96 posłom z różnych ugrupowań za poparcie. Bardzo to sobie cenię" - napisał na swoim profilu na Facebooku.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku, Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 ma być organem "niezależnym od innych organów władzy państwowej" i składać się siedmiu członków: trzech powołanych przez Sejm większością trzech piątych głosów, jednego powołanego przez Senat również większością trzech piątych głosów oraz po jednym członku powołanym przez: premiera, prezydenta i Rzecznika Praw Dziecka.

Dotychczas swoich przedstawicieli do komisji powołali: prezydent - Justynę Kotowską, premier - Elżbietę Malicką, Rzecznik Praw Dziecka - Błażeja Kmieciaka oraz Senat - Agnieszkę Rękas.