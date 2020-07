Chodzi o prowadzoną uprzednio przez sędziego Pawła Juszczyszyna w Sądzie Okręgowym w Olsztynie sprawę odwoławczą z powództwa jednego z funduszy sekurytyzacyjnych (rodzaj funduszu inwestycyjnego zamkniętego), przeciwko Joannie S. o zapłatę. Na rozprawie w styczniu Juszczyszyn nałożył na szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską dwie grzywny po 3 tys. zł każda.

Reklama

Jedna z nich dotyczyła tego, że Kaczmarska nie spełniła wydanego przez sąd postanowienia i nie ujawniła list poparcia do KRS. Drugą grzywnę wymierzył jej za to, że na miejscu w Kancelarii Sejmu uniemożliwiła mu dokonanie oględzin tych dokumentów argumentując, że Juszczyszynowi cofnięto delegację na wyjazd do Warszawy.

Sędzia Juszczyszyn został zawieszony w orzekaniu 4 lutego, 10 dni później Sejm ujawnił listy poparcia do KRS.

Szefowa Kancelarii Sejmu zaskarżyła decyzję o nałożeniu na nią obu grzywien.

Jak poinformował w przesłanym PAP w czwartek komunikacie p.o. rzecznika prasowego SO w Olsztynie Adam Barczak, zażalenie to zostało rozpatrzone na posiedzeniu niejawnym 15 lipca przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym.

Sąd orzekł o zmianie zaskarżonego postanowienia w całości poprzez jego uchylenie. Postanowienie w powyższej sprawie jest prawomocne i nie podlega dalszemu zaskarżeniu - przekazał.

Rzecznik zaznaczył jednocześnie, że pisemne uzasadnienie zawierające motywy tej decyzji może być sporządzone jedynie w przypadku zgłoszenia wniosku przez szefową Kancelarii Sejmu.