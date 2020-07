W programie "Polski punkt widzenia" w TV Trwam minister rodziny, pracy i polityki powiedziała, że Polska złożyła już swoje zastrzeżenia do Konwencji Stambulskiej.

Mamy teraz czas ustawowy do końca roku na wyrażanie swojego stanowiska. Będziemy pracowali razem z resortem sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby przede wszystkim przygotować ustawę i podjąć stosowne kroki do pewnych zmian, które koniecznie powinny być wprowadzone. Przygotowujemy się przede wszystkim do wypowiedzenia, kiedy to zostanie już skonsultowane z Ministerstwem Sprawiedliwości – wyjaśniała.

Polska ratyfikowała konwencję za rządów PO-PSL w 2015 r. Maląg powiedziała, że rozmowy na temat wypowiedzenia konwencji odbywały się w czwartek.

Czekamy na propozycję, która z resortu wypłynie i ten kierunek zostanie przedstawiony na spotkaniu rządu, a następnie ustawa zostanie przekazana do parlamentu – dodała.

Konwencja stwarza ramy dla prawnego przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet na poziomie europejskim, a także zapobiegania, ścigania i likwidowania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. Konwencja zapewnia także specjalny mechanizm monitoringu, by zadbać o efektywne wdrożenie jej przepisów przez strony, które ją ratyfikowały. W trakcie procedowania Konwencji część państw europejskich zgłosiła poprawki do dokumentu. Polska, podobnie jak Rosja, zgłosiła zastrzeżenia do artykułu 21, gwarantującego udzielenie pomocy przez państwo w składaniu indywidualnych lub zbiorowych skarg przez ofiary przemocy. Zdaniem władz polskich państwo nie powinno być zobowiązane do pomagania obywatelom w tej sprawie

W czwartek rozpoczęła się zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą "Tak dla rodziny, nie dla gender". Zakłada ona właśnie wypowiedzenie konwencji stambulskiej i zastąpienie jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny, która ma chronić tradycyjny model rodziny i tradycję chrześcijańską. Projekt ustawy przygotował Chrześcijański Kongres Społeczny oraz Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris. Inicjatywa zyskała wsparcie kilkudziesięciu organizacji prorodzinnych.