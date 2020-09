Rzecznik Praw Dziecka był pytany o edukację seksualną w szkołach.

Edukacja seksualna w szkole jest. Jest przedmiot zatwierdzony programem, są przygotowani nauczyciele. To jest dopuszczalne. A niedopuszczalne jest wkraczanie w zasady wychowania, w prawo, jakie rodzice mają wobec swoich dzieci - powiedział RPD.

Wychowanie należy do rodzica, a edukacja należy do państwa. To dwie różne rzeczy, nie mieszajmy. (...) Edukacja jest zarezerwowana dla nauczycieli, którzy mają odpowiednie umiejętności pedagogiczne i wiedzę - podkreślił.

A czy zagwarantujemy, że wpuszczamy edukatorów do 20 tysięcy szkół i [że nie - przyp. red.] będą wprowadzali takich treści, jak chociażby w Poznaniu, że wychwytują dziecko rozchwiane, zaniedbane, któremu dają jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy? Właśnie temu zapobiegamy, żeby to się nie działo - powiedział.

Zdarzały się tego typu sytuacje, były ostatnio rozpisywane w mediach - dodał Mikołaj Pawlak.

RPD o LGBT

Pawlak był też pytany o wypowiedź byłego już łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, który mówił, że "wirus LGBT, wirus ideologii jest znacznie groźniejszy, niż koronawirus, bo to jest wirus dehumanizacji społeczeństwa".

Jestem w stanie się zgodzić z tym, że są osoby LGBT. Są, jest środowisko osób LGBT. Tak jest, nie neguję tego. Ale czy jest jakaś ideologia, idea LGBT i ona się rozprzestrzenia w taki czy inny sposób? Też to się może dziać - powiedział w TVN24.

Czy to jest dobre? Czy w ten sposób należy mówić? Z szacunku dla każdej osoby moim zdaniem nie. Ale jednocześnie sposób rozprzestrzeniania się pewnej idei, która nie jest zgodna z tradycyjnym polskim rozumieniem chociażby patriotyzmu, nie jest dobry - ocenił Pawlak.

Pawlak był również pytany o ostatnie działania aktywistki Margot.

Sposób wyrażania "patriotyzmu" w przeddzień 1 września, najważniejszego dla milionów Polaków święta, pokazywanie "fucka", opluwanie Polski, to jest to sprzeczne z tym, czym jest Polska - powiedział Rzecznik Praw Dziecka.