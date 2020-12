Szef Rady Europejskiej Charles Michel poinformował w czwartek wieczorem, że na szczycie UE w Brukseli doszło do porozumienia przywódców unijnych ws. budżetu UE i funduszu odbudowy. Mamy porozumienie ws. budżetu UE i pakietu naprawczego. Teraz możemy rozpocząć jego wdrażanie i odbudowę naszej gospodarki. Nasz przełomowy pakiet naprawczy przyspieszy zieloną i cyfrową transformację - napisał na Twitterze Charles Michel.

Do informacji o zawarciu porozumienia odniósł się na Twitterze wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Tak jak pisałem: możliwe jest i suwerenność Polski, i wspólna Europa; i gwarancje naszych niezawisłych praw, i setki miliardów należnych nam funduszy europejskich - napisał.

Bosak: Liczy się tylko tekst rozporządzenia

Komentarz w sprawie porozumienia zamieścił na Twitterze także Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Wczoraj w Sejmie wielkie słowa i buńczuczna retoryka; dziś w Brukseli kapitulacja. Jakiekolwiek oświadczenie Rady nie ma charakteru wiążącego prawnie. TS UE orzekał już w sprawach o niezgodność prawa UE z konkluzjami szczytów. Liczy się tylko tekst rozporządzenia. Reszta to teatr - napisał.

Łukacijewska: Siermiężna dyplomacja rządzących

Weta w Brukseli nie było. Sukcesu nie ma i na nic gimnastyka rządzących , aby tak to sprzedać. Zapisy o powiązaniu budżetu z przestrzeganiem praworządnosci bez zmian za to straty wizerunkowe ogromne. I po co to było? Siermiężna dyplomacja rządzących - napisała z kolei Elżbieta Łukacijewska z PO.

Rosati: Gdzie są dziś ci, którzy krzyczeli o utracie suwerenności

Jest porozumienie w Brukseli w sprawie budżetu. Weta nie ma, a jest rozporządzenie o uzależnieniu wypłat od praworządności. Gdzie są dziś ci, którzy krzyczeli o utracie suwerenności przez Polskę? Gdzie są ci, którzy krzyczeli „weto albo śmierć”? - pyta Dariusz Rosati.

Cimoszewicz: Europa będzie miała do dyspozycji środki o niespotykanej do tej pory wielkości

Po pierwsze ta informacja jest szalenie ważna - powiedział Włodzimierz Cimoszewicz w TVN24.

Przyznaję też, że jest nieco zaskakująca. Dlatego, że kiedy dzisiaj docierały do nas sygnały o zmianie porządku obrad, przesuwaniu punktu dotyczącego budżetu, należało rozumieć, że zakulisowo trwają negocjacje, ponieważ nie wszyscy byli zadowoleni z tej propozycji deklaracji interpretacyjnej, która została przygotowana przez prezydencję niemiecką. Ja, mówiąc szczerze, spodziewałem się, że wyniki mogą być dopiero jutro. Są dzisiaj - dodał.

Europa będzie miała do dyspozycji środki o niespotykanej do tej pory wielkości. Zarówno na swoje normalne, bieżące potrzeby finansowane z regularnego budżetu w ramach tych siedmioletnich porozumień, jak i ze specjalnego funduszu odbudowy utworzonego w tej chwili - mówił Cimoszewicz. - Chodzi tutaj o zarówno pieniądze, jak i też o wydarzenie, na które w zasadzie komentatorzy rzadko zwracają uwagę. Mianowicie na konstrukcję tego funduszu odbudowy i źródła jego finansowania - zwrócił uwagę.