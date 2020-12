Dopytywany w Radiu ZET o to, do kiedy „przeciętny człowiek” będzie musiał czekać, ekspert odpowiada: - Tego jeszcze nie wiemy. Lekarz tłumaczy, że mamy w tej chwili do dyspozycji jedną szczepionkę.

Wepchali się na pierwszy plan pracownicy ochrony zdrowia, nawet żeśmy rząd wygryźli – nie będzie się szczepił przed nami – komentuje Gość Radia ZET. - My [medycy – red.] na co dzień pracujemy z zakażonymi i nie mamy żadnej wątpliwości, że szczepienie się należy – dodaje prof. Horban.

Kiedy kolejne szczepionki? - W ciągu 2 tygodni będzie następna a w ciągu miesiąca następne. Będziemy mogli szczepić większą liczbę osób – zapowiada główny doradca premiera.

Dopytywany o to, czy jesteśmy przygotowani do szczepień, prof. Andrzej Horban odpowiada, że „na 100 proc. to nigdy człowiek nie jest przygotowany”.

Kto będzie pierwszą zaszczepioną osobą? - Tego jeszcze nie wiemy. Polosujemy. Zobaczymy. Zrobimy zdjęcie i upublicznimy jeśli się na to zgodzi – mówi Gość Radia ZET.