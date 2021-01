Pytany w Radiu RMF FM o to, "jak się czuje po tym, gdy w Senacie zagłosował na nie i to nieskutecznie przeciwko przyznaniu 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą", senator Stanisław Karczewski (PiS) powiedział: "może to jest pierwsza taka jaskółka, że wsłuchujemy się również i w głos opozycji".

"Brakowało przepływu informacji"

Karczewski odniósł się do interwencji prezydenta Andrzeja Dudy, który rozmawiał telefonicznie z premierem Mateuszem Morawieckim i uzyskał obietnicę, że pieniądze na psychiatrię dziecięcą "w budżecie się znajdą". Wiem, rozmawiałem wczoraj z panem premierem. Na początku tygodnia pan premier z panem ministrem (zdrowia - PAP) przedstawi taki plan, program zwiększonej o te ponad 80 mln zł kwoty na psychiatrię dziecięcą - zapowiedział senator PiS. Brakowało też pewno kontaktu, przepływu informacji - wyjaśnił.

Karczewski zapewnił, że zna problemy psychiatrii dziecięcej. Wiem, że mamy dużo do zrobienia w psychiatrii dziecięcej - w ogóle w psychiatrii. Jestem w kontakcie z panem prof. Wciórko i panem ministrem Balickim, którzy prowadzili program pilotażowy - powiedział. On świetnie funkcjonuje - ocenił były marszałek Senatu.

Jest to przede wszystkim zniesienie opieki na niższy poziom - poziom ambulatoryjny, domowej opieki, dziennej opieki nad chorymi. Również w szkole - co jest bardzo istotne i ważne, żeby było jak najwięcej psychologów, osób, które pomagają dzieciom - wyjaśnił.

Karczewski: Ja wiem, czy to był polityczny błąd?

Pytany o to, czy "wtorkowa decyzja o głosowaniu przeciwko nie była błędem politycznym", Karczewski powiedział: "ja wiem, czy politycznym?". Mieliśmy ustalone głosowania dotyczące budżetu. Ten budżet jest skonstruowany w sposób zrównoważony. Każde zachwianie tego budżetu powoduje pewne perturbacje - wyjaśnił.

Dodatkowe środki mają być przeznaczone również na psychiatrię dziecięcą - zapewnił senator PiS.

Zwrócił uwagę, że "największym problemem psychiatrii dziecięcej - jest problem, z którym sobie nie poradzimy nawet z bardzo dużymi środkami, a mianowicie brak psychiatrów dziecięcych". "I tu wiem, że jest bardzo duża determinacja i wola Ministerstwa Zdrowia, żeby zachęcać młodych lekarzy do tego, aby podejmowali specjalizację z psychiatrii dziecięcej" - podkreślił Karczewski.

12 stycznia Senat zaproponował ponad 100 poprawek do budżetu na 2021 r. Przegłosowano m.in. poprawki, których konsekwencją będzie przeznaczenie 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą oraz 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19.