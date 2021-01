"Prezes Kaczyński dał nam dziś zaostrzenie aborcji'"

Patrząc w oczy właścicielom restauracji, pubów, siłowni, klubów fitness, chorym na raka, którzy czekają na szczepionkę, mogę powiedzieć, że prezes Kaczyński dał nam dziś zaostrzenie aborcji – mówił w Radiu ZET Bartosz Arłukowicz.

Według europosła prezes PiS to "człowiek, który używa kobiet, używa cierpienia, używa nienawiści do tego, żeby przykryć swoją nieudolność zarządczą ludźmi, którymi kieruje”.

Chcę zapytać pana Kaczyńskiego, czy wie, co to znaczy cyklopia? Zna takie słowo? Czy wie, co to rinocefalia? Czy tylko w swojej nienawiści do ludzi udaje, że nie zna tych słów?! – mówił były minister zdrowia.

Pytam Jarosława Kaczyńskiego czy wie, co to jest bezmózgowie?! I dziesiątki innych wad i kobiet, które cierpią tylko dlatego, że on ma taki kaprys – dodał.

To niedopuszczalne, nieludzkie i to jest okrutny człowiek - stwierdził wiceszef PO.

Według Arłukowicza TK to "grono partyjnych działaczy, którzy wykonują polityczne polecenia”. Jest używany do czystej polityki – ocenił europoseł.