Podczas konferencji doszło do gwałtownej polemiki posłów KO z dziennikarzem TVP Info. Widziałem pana w nowym BMW panie pośle, nie wiem czy z poselskich pieniędzy pan je kupił, czy z jakichś innych - zwrócił się dziennikarz TVP Info do Tomczyka.

"Standardy TVP Info to standardy Russia Today"

Szef klubu KO odpowiedział, że jego oświadczenie majątkowe jest jawne. W sprawie tego, czym jeżdżę i jaki mam majątek, wszystko jest jasne- zaznaczył i pytał dziennikarza, ile on zarabia. Ten odpowiedział, że nie jest funkcjonariuszem publicznym i zapytał, czy przypadkiem postulat likwidacji TVP Info nie wynika z chęci, by nikt nie patrzył Platformie na ręce i nie pokazywał jej nieudolności. Tym bardziej, że - jak mówił dziennikarz - PO nie przedstawiła w sobotę żadnego programu, prezydent Warszawy mówi o ochronie środowiska, podczas gdy nie wiadomo, jak wielka liczba metrów sześciennych ścieków wylała się do Wisły, a politycy PO nie potrafią wymienić żadnych dokonań przewodniczącego Borysa Budki.

Jan Grabiec odpowiadał, że według niezależnych medioznawców standardy TVP Info, to standardy Russia Today.