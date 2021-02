"Program niezmiennie ten sam: zlikwidować TVP Info i.... laptop dla każdego ucznia. Panowie, czy wiecie kto miał taki program w 2008? Wasz guru Donald Tusk. Pamiętacie ile kupiliście wówczas laptopów dla uczniow? .... całe 0. Polacy pamiętają" - napisał na Twitterze Czarnek.

W ten sposób Czarnek odniósł się do części propozycji zaprezentowanych w sobotę przez szefa PO Borysa Budkę i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Projekt likwidacji TVP Info

Trzaskowski zapowiedział od poniedziałku zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem dot. likwidacji TVP Info i abonamentu RTV, ponieważ - jak mówił - "wybieramy prawdę i równe warunki w wyborach". Inne propozycje, o których mówił, to likwidacja Funduszu Kościelnego i zastąpienie go odpisem podatkowym, a także zmiana konstytucji, tak by umożliwić obywatelom odwołanie posła czy senatora.

Koalicja 276

W sobotę Budka i Trzaskowski zaproponowali również stworzenie Koalicji 276, czyli platformy współpracy opozycji: KO, Polski 2050 Szymona Hołowni, Lewicy i PSL. Liczba 276 w proponowanej nazwie koalicji odnosi się do liczby posłów potrzebnej do obalenia weta prezydenta.