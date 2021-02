Przygotowywaliśmy się do cyklu konwencji, które będą w najbliższym czasie. Zaczęliśmy właśnie od młodych, słuchaliśmy młodych – dodała w Radiu ZET posłanka Lewicy.

To młode pokolenie wskaże w 2023 roku, jaka będzie ta Polska - powiedziała Scheuring-Wielgus.

"PiS serwuje nam średniowiecze"

Powinniśmy walczyć o Polskę przyszłości dla naszych dzieci, moich synów, synów i córek moich kolegów i koleżanek. Jeśli nie będziemy myśleć o Polsce przyszłości, to zostaniemy w średniowieczu, które serwuje nam teraz PiS – stwierdziła posłanka.

Dwa miliony tanich mieszkań

Joanna Scheuring-Wielgus była pytana o postulat Lewicy - 2 mln tanich mieszkań.

To nie my zaproponowaliśmy tylko młodzież a my się zobowiązaliśmy, że go zrealizujemy - odpowiedziała.