Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska mówił w środę w Programie I Polskiego Radia o dziennej liczbie zakażeń koronawirusem w Polsce.

Dzisiejsze wyniki wskazują, że trzecia fala nie tylko jest faktem, ale także widzimy, że nabiera impetu. Dzisiaj mamy nowych przypadków potwierdzonych 15 698. To jest prawie dwukrotnie więcej niż w dniu wczorajszym - powiedział.

Z danych MZ wynika, że tydzień temu w środę potwierdzonych zakażeń było 12 146, a 372 osoby zmarły. Z kolei dwa tygodnie temu - potwierdzono 8 694 zakażenia, a zmarło 279 osób.

Coraz więcej zajętych łóżek covidowych

Kraska dodał, że jeżeli porównamy "tydzień do tygodnia" do poprzedniej środy, to jest wzrost o 3,5 tysiąca. - Czyli widzimy, że tych nowych przypadków niestety codziennie nam przybywa i to jest bardzo niepokojący sygnał. Także 309 osób zmarło z powodu zakażenia koronawirusem, czy też chorób współistniejących - dodał Kraska.

Wiceminister zdrowia zaznaczył, że niepokojące jest również to, że do szpitali trafia coraz więcej osób z COVID-19. - W tej chwili mamy już zajętych ponad 15,5 tys. łóżek tzw. covidowych. Także więcej osób trafia pod respiratory - jest już zajętych ponad 1,5 tys. tych maszyn - mówił.