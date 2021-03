Robert A. Schwartz to profesor nauk medycznych, dermatolog. W 2019 r. dołączył do administracji prezydenta Donalda Trumpa jako członek Prezydenckiej Rady Doradczej ds. HIV/AIDS. Prywatnie to mąż Kamili Krysickiej-Janniger i ojciec Edmunda Jannigera, który był doradcą Antoniego Macierewicza, gdy ten był szefował MON.

Nowy konsul honorowy w USA

Teraz, jak podaje Onet.pl, mógłby zostać konsulem honorowym w Newark w USA.

Gdyby tak się stało, to nie byłaby pierwsza osoba kojarzona z Macierewiczem wśród konsulów honorowych w USA. Wcześniej, bo w 2017 r., konsulem honorowym w Akron w Ohio została mecenas Maria Szonert-Binienda, prywatnie żona wiceszefa podkomisji smoleńskiej Wiesława Biniendy.