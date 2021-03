Polityk w rozmowie w Polskim Radiu 24 był pytany o tarcia w Zjednoczonej Prawicy.

Reklama

Ja liczę na to, że to jest tylko taka chwilowa (...) sytuacja, w której dochodzi do dyskusji. Nie można oczywiście przewidzieć, że może się coś zdarzyć niedobrego, ale ja myślę, że wychodzimy już z tego drobnego zawirowania - powiedział Suski.

Dodał, że przed koalicją rządzącą jest - przewidziany do 2026 r. - "plan zapobiegania recesji i wzmocnienia Polski".