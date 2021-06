WedługUS dla DGP i RMF FM 35 proc. respondentów ocenia, żewzmocni opozycję. – Jak na polityka, który od kilku lat nie jest aktywny na polskiej scenie, to dobry wynik – mówi nam ważny polityk PO. Podkreśla, że PiS obawia się go, bo wygrywał z prawicą i ma zdolność jednoczenia czy budowania szerszych konstrukcji politycznych. Jego zdaniem badanie pokazuje, że Tusk dla dobra opozycji powinien się zaangażować w bieżącą politykę. Skrajnie inne są oceny wyborców PiS, ale także PSL, którzy nie pałają sympatią do byłego premiera.