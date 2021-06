O tym, że po południu zbierze się kierownictwo partii, czyli prezydium Komitetu Politycznego, a w czwartek spotka się Komitet Wykonawczy, powiedział Terlecki wcześniej we wtorek dziennikarzom. To są już ostatnie ważne zebrania przed zjazdem, przed kongresem, który będzie za niecałe dwa tygodnie. Na Komitecie Wykonawczym będzie też harmonogram naszych podróży po Polsce w związku z Polskim Ładem - dodał Terlecki.

Co będzie się działo na kongresie?

Na początku lipca na kongresie statutowo-wyborczym członkowie PiS m.in. wybiorą władze ugrupowania, w tym prezesa i wiceprezesów na kolejną kadencję. Ponadto ma zostać przedstawiona restrukturyzacja struktur partii.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.