To już pewne. Borys Budka oddał stery PO Donaldowi Tuskowi. Czy to dobrze, że będzie on znów szefem Platformy Obywatelskiej?

Na moje zaproszenie i na ma moją prośbę Donald Tusk wraca do polskiej polityki, wraca na 100 proc. Chcę ci dziś Donaldzie przekazać stery Platformy i chcę być poprowadził nas do zwycięstwa - ogłosił Borys Budka podczas Rady Krajowej PO. Reklama Tusk znowu szefem PO! Budka: Donaldzie, chcę ci przekazać stery Platformy Zobacz również Donald Tusk potwierdził, że przejmuje stery w Platformie Obywatelskiej Czy to dobrze, ze Tusk znów będzie liderem PO? Zagłosuj!: Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję