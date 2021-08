Premier Mateusz Morawiecki spotka z komisarz Jourovą dzisiaj w godzinach popołudniowych - powiedział rzecznik rządu.

Wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova spotka się także z wicepremierem Piotrem Glińskim - dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna". W Warszawie planowane jest również spotkanie z rzecznikiem praw obywatelskich Marcinem Wiąckiem.

Jourova będzie też rozmawiać w Polsce z przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej Donaldem Tuskiem i jednym z liderów opozycji Szymonem Hołownią - wynika z komunikatu, który opublikowała KE.

Na zaproszenie Dulkiewicz

Jourova przyjeżdża do Polski na zaproszenie prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która organizuje 41. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych.

Obchody odbędą się we wtorek w Gdańsku.

Podczas spotkań w Warszawie poruszony zostanie temat sporu o Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym i wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Napięcia z Brukselą na praworządnościowym froncie doprowadziły do zawieszenia Krajowego Planu Odbudowy. Dokument pokazujący, jak Polska wyda kilkadziesiąt dodatkowych miliardów euro wsparcia, powinien zostać zaakceptowany przez Komisję Europejską. Ta jednak do tej pory tego nie zrobiła. To także pojawi się zapewne na agendzie poniedziałkowego spotkania.