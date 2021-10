Będzie przeciąganie liny, ale koniec końców dostaniemy te pieniądze. No chyba, że planem Unii Europejskiej jest jej rozwalenie. Tuskowi się udało wyprowadzić z Unii Wielką Brytanię, być może teraz celem Tuska jest wyprowadzenie Polski z Unii. To on mówi o polexicie - mówił na antenie telewizji wPolsce o przeciągającej się ocenie polskiego KPO przez Brukselę oraz o działaniach polskiej opozycji Marek Suski z PiS. Opozycja ma prawo nawet twardo krytykować rząd i walczyć z nim, ale nie kosztem bezpieczeństwa swojego kraju i jego obywateli. Tego nie ma w kraju, ale i na świecie. Trzeba przyznać, że opozycja wykuwa nową kartę w historii. Choć już przed II wojną światową była V kolumna, która też robiła wszystko, by pomóc późniejszym agresorom w łatwym pokonaniu Polski - stwierdził ostro polityk rządzącej partii.

Reklama

Teraz rządzi koalicja, która chce suwerennego państwa w ramach UE. Do takiej Unii wstępowaliśmy. Teraz jest trend wśród lewicowo-liberalnych elit unijnych, by przekształcić UE w państwo federacyjne, albo państwo, które będzie miało jeden rząd. Donald Tusk został tu przysłany z misją. Realizuje ją i straszy brakiem unijnych pieniędzy po to, by PO wygrała wybory - podsumował.

Leszek Miller krytykuje Suskiego

"Suski: „Wzywam opozycję, by przestała wyprowadzać Polskę z UE. Tu jest nasze miejsce”. Tak, tak to ten sam Suski, który twierdzi, że Polska jest pod okupacją brukselską" - skomentował słowa Suskiego europoseł Leszek Miller.