"Herr Lord, na szczęście wciąż jest to flaga Polski. Gdybyście wy dalej rządzili, nie byłoby jej na czym wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba" - napisała na Twitterze Beata Kempa. "Walnij się w zatłuszczony łeb" - odpowiedział na to Sikorski. Wtedy do wymiany zdań dołączył Patryk Jaki. "Mistrz dyplomacji. Gwiazda TVN. Polska kultura jednak wymaga minimum wychowania wobec kobiet. Czekamy na reakcje władz PO czy będzie jak z Grabcem i Smogorzewskim" - napisał kolejny europoseł Solidarnej Polski.

"Panie Pośle, zamazał Pan początek wypowiedzi pani minister @BeataKempa_MEP więc rozumiem, że zgadza się Pan, że zwracanie się do polskiego posła per 'Herr' jest niedopuszczalne. Na zaczepki odpowiadam na poziomie, który adresat jest w stanie zrozumieć" - stwierdził wtedy w odpowiedzi Radosław Sikorski.

Ziobro atakuje Sikorskiego i Tuska

Tę wymianę zdań wykorzystał Zbigniew Ziobro, by zaatakować Donalda Tuska. "O tym, że @sikorskiradek to prostak, wszyscy już wiedzą, ale brak reakcji @donaldtusk na chamską napaść na @BeataKempa_MEP świadczy także o „poziomie” kultury osobistej Króla Europy" - napisał minister sprawiedliwości.

Waszczykowski: On powinien zniknąć z życia politycznego

Nie wchodzę w dyskusję z tym panem w żaden sposób. W Parlamencie Europejskim mijamy się z daleka. Rozmowa z nim to jest jak zabawa granatem w szambie, w toalecie - skomentował z kolei zachowanie Radosława Sikorskiego Witold Waszcykowski. To pan, który przed laty walczył z hejtem na Twitterze, a okazuje się, że jest jedną z ikon hejtu w mediach społecznościowych - dodał były szef MSZ. Jak stwierdził, Sikorski powinien zniknąć z życia politycznego.

Brudziński: Popis oksfordzkiej kindersztuby

"Wczoraj były szef MSZ w rządzie Tuska po raz kolejny dał popis swojej "oksfordzkiej" kindersztuby. Ten "damski bokser", to czołowy przedstawiciel ekipy która walczy dziś w Polsce o "prawa" kobiet. Czy feministki z #GW, #Newseek albo #OkoPress zabrały już głos w tej sprawie?" - napisał Joachim Brudziński na Twitterze.