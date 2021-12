Na pytanie, czy PO samodzielnie może pokonać PiS, lider Platformy odparł bez wahania: Oczywiście, że tak. Uważam to pytanie w ogóle za bezzasadne.

Poparcie w sondażach

Pytany z kolei o poparcie w sondażach, Donald Tusk oznajmił, że obecnie jego partia ma nieco ponad 20 proc. "plus te stabilne 10-12 proc. Szymona Hołowni". - Mówiąc krótko, my dzisiaj mamy prawie 40 procent - powiedział.

- Szymon Hołownia to polityk, który jest na początku swojej drogi i może brakuje mu doświadczenia, ale to jest mądry człowiek i z moralnymi fundamentami. Jestem przekonany, że co do głównych spraw w Polsce myślimy bardzo podobnie - stwierdził szef PO.