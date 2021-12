Resort zdrowia podał w środę, że badania potwierdziły 15 571 nowych zakażeń koronawirusem oraz że ostatniej doby zmarły 794 osoby z COVID-19, co jest rekordem w tej fali pandemii. Rzecznik rządu został pytany, czy w związku z tą liczbą zgonów planowane jest zaostrzenie obostrzeń. W odpowiedzi zwrócił uwagę, że obecnie obowiązujące ograniczenia weszły w życie stosunkowo niedawno. Z jednej strony zachęcamy do programu szczepień, który jest powszechny (...), a z drugiej strony trzeba ważyć kwestię funkcjonowania gospodarczego, społecznego, edukacyjnego - mówił.

W tej chwili obowiązujące obostrzenia mają określoną datę obowiązywania, na razie nie są podjęte żadne decyzji co do zaostrzania tych obostrzeń - zaznaczył Müller.

Co z antyszczepionkowym buntem w PiS?

Rzecznik rządu był też pytany o medialne doniesienia mówiące, że kilku członków klubu PiS wysłało pismo do kancelarii premiera dotyczące uchylenia przepisów dotyczących weryfikacji paszportów covidowych przez przedsiębiorców.

Müller zapewnił, że w klubie PiS nie ma żadnego buntu, tylko jest jak rozumiem dyskusja, czy pewne wnioski, które wypływają w ramach dyskusji wewnątrzklubowej na tematy związane z funkcjonowaniem życia społeczno-gospodarczego, kwestiami obostrzeń covidowych. Nie ma nic złego w tym, że w klubie parlamentarnym toczy się dyskusja, że czasami są różnice zdań, bo to jest naturalne. Podobnie jak różnice zdań są w klubie Lewicy, KO. Natomiast w zakresie aktualnie obowiązujących obostrzeń my nie planujemy modyfikacji do tego okresu, który został przyjęty, który miałby zmniejszać te obostrzenia, czy wprowadzać inne zasady. Chyba, że sytuacja epidemiczna się polepszy, to wtedy będzie można takie decyzje podjąć" - powiedział.

Od 15 grudnia obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne, w tym m.in. nowe limity osób w miejscach publicznych. W transporcie zbiorowym jest to 75 proc. obłożenia, natomiast w restauracjach, barach i hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych limit został obniżony do 30 proc. Zwiększenie limitu jest możliwe tylko dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19.