Pan minister Czarnek rozmawiał w piątek z panią kurator, wyraził swoją bardzo negatywną opinię o tej wypowiedzi, bo jest ona ze wszech miar szkodliwa mówił na antenie Radia ZET Tomasz Rzymkowski, pytany o wypowiedź Barbary Nowak, która mówiła o szczepionkach jako o eksperymentem medycznym. Eksperyment medyczny jest pojęciem prawnym. Tu chyba pani kurator nie zna definicji eksperymentu medycznego. Może to wywołać wrażenie, że szczepionki nie były badane, nie były certyfikowane - stwierdził wiceminister edukacji.

Reklama

Pytany, czy brak dymisji oznacza "parasol ochronny", odpowiedział, że on by tego tak nie nazwał. Stwierdził, że resort widzi wiele zalet pani kurator w sektorze, którym powinna się zajmować. Co więc z dymisją? Rozumiem zbulwersowanie ministra Niedzielskiego, rozumiem ton jego retoryki, ale MEiN to jest jednak dział administracji rządowej w terenie, podległy wojewodzie. Nie jest to zastrzeżone dla ministra zdrowia - powiedział. Ja też należę do grupy osób, które mają pretensje do pani kurator za tę wypowiedź - dodał.

"Kurator powinna trzymać się polityki rządu"

Zapowiedział też, że z Nowak porozmawia wojewoda. Miał się spotkać w najbliższych dniach z panią kurator. Bardzo prosiłem, by skupił się na tym, że pani kurator jest wysokim państwowym urzędnikiem i powinna unikać tematów politycznych, publicystycznych i trzymać się polityki rządu - wyjaśnił. Zapytany o to, dlaczego to marszałek Terlecki mówił, że kurator nie zostanie odwołana powiedział: Nie wiem jakie były ustalenia między obydwoma panami. Taka decyzja, widać już została wcześniej ustalona między panami - zauważył.

Szymkowski stwierdził też, że cała sytuacja to zbiorowa nauczka dla funkcjonariuszy publicznych i innych urzędników. To sygnał do wielu innych urzędników państwowych – czy to z administracji oświatowej, czy z innych sektorów – że polityka państwa, polityka rządu opiera się na programie szczepień - mówił. Jesteśmy na wojnie z niewidzialnym wrogiem, a w tej chwili najskuteczniejszym orężem w nierównej walce są szczepionki - podsumował.