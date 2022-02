Lech Wałęsa udostępnił na swoim profilu na Facebooku wywiad, którego udzielił rosyjskiej dziennikarce. Mówił jej m.in., jak powinien Zachód zareagować na atak Putina na Ukrainę. Jeśli zaatakujesz mi Ukrainę i Kijów, to pamiętaj, że wszystkie siły mają uderzyć na Moskwę - stwierdził. Nie możesz niszczyć mi Kijowa, Ukrainy. Jeśli zniszczysz, my ciebie zniszczymy. Apeluję i wzywam, weźcie drony i inne... I kiedy Putin uderzy na Kijów macie uderzyć na Moskwę. Pierwsze uderzenie - Kreml. Takie polecenie i prośbę składam. Chciałabym tego uniknąć, bo to piękny kraj, Kreml to piękny zabytek, ale Kijów też - mówił były prezydent, domagając się ultimatum dla Rosji.

Reklama

Wałęsa: Ziemia się przewinie

Były prezydent zabrał też głos w sprawie przyszłości planety. I nie ma dla nas dobrych wieści, przewiduje bowiem zagładę świata spowodowaną przez rządy populistów. Jeśli zwyciężą demagodzy, populiści, to uruchomią te płyty tektonicznie, się okaże, że Ziemia się przewinie, nas wszystkich zgniecie, wodą zaleje, a powstaną nowe tereny. Tak jak było z tamtymi. Tak było trzy razy już na Ziemi - stwierdził.

ZOBACZ WYWIAD WAŁĘSY>>>