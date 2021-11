Europa nie może przyjąć milionów migrantów - zaznaczył były prezydent. Ale - dodał - kwestią zasadniczą jest to, dlaczego te osoby chcą dostać się do UE. Powodem jest to, że nierówności między narodami są zbyt duże - zauważył.

Wałęsa: Rosja jest wrogo nastawiona do UE

Mówiąc o roli przywódcy Rosji Władimira Putina w obecnym kryzysie na granicy z Białorusią oświadczył: Rosja jest wrogo nastawiona do Unii Europejskiej, bo stanowi ona podstawową przeszkodę dla jego pragnienia odzyskania utraconych republik. To możemy wyczuć. Ale nie wiemy dokładnie, jakie są cele (Alaksandra) Łukaszenki i Putina - ocenił Wałęsa.

Wałęsa wyraził też przekonanie, że nigdy nie dojdzie do tzw. Polexitu.