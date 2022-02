Tak naprawdę nie dzieje się nic nowego w stosunku do stanu z momentu ogłoszenia listy posłów wybranych w ostatnich wyborach. Wtedy okazało się, że mimo gigantycznego zwycięstwa Zjednoczona Prawica ma zaledwie pięć mandatów przewagi nad opozycją, a duża część jej klubu to posłowie małych partii. Już wtedy, w 2019 r., stało się jasne, że cała dynamika polskiej polityki na poziomie sejmowym będzie związana z problemami utrzymania większości. Moim zdaniem od dawna mamy do czynienia z rządem mniejszościowym, tyle że nikt nie ma interesu w stwierdzeniu tego wprost. Co chwila ktoś z uczestników sporów na prawicy będzie kładł karty na stole i licytował się z PiS, walcząc o polityczne przetrwanie - na razie udaje się to Solidarnej Polsce , ale Porozumieniu się nie udało.