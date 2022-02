W nocy ze środy na czwartek prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w telewizyjnym wystąpieniu rozpoczęcie "operacji specjalnej w Donbasie". Według informacji władz Ukrainy rosyjskie siły zaczęły ostrzał ukraińskich miast także z innych kierunków. Wybuchy słychać także m.in. w stolicy Ukrainy, Kijowie.

Rozmowa Tuska z Witalijem Kliczko

Szef Platformy Obywatelskiej i przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, b. premier Donald Tusk poinformował w czwartek po południu na Twitterze, że przed chwilą dzwonił do niego mer Kijowa Witalij Kliczko. Poważny, bez śladu paniki, z niepokojącymi informacjami o rosnącej liczbie ofiar, idącej już w setki - dodał polityk.

W pobliżu Kijowa odgłosy eksplozji i strzelaniny, w wielu miejscach aktywne rosyjskie siły specjalne. Wiele wskazuje na to, że Rosjanie przygotowują ludzi związanych z prorosyjskim byłym prezydentem (Wiktorem) Janukowyczem do przejęcia władzy i parlamentu po +wyborach+ zorganizowanych przez Moskwę. Putin żąda nie tylko uznania aneksji Krymu, ale też pełnej demilitaryzacji Ukrainy - czytamy we wpisie Tuska.

Jak dodał, według niektórych źródeł żądania dotyczą też ukraińskiej cerkwi i likwidacji jej niezależności od Moskwy. De facto Putin chce pełnej kapitulacji Ukrainy - wskazał Tusk.

Pełna jedność Polaków, Europy i całego świata Zachodu potrzebą chwili. Postępujmy odważnie i rozważnie, w pełnej solidarności z Ukrainą i naszymi sojusznikami - zaapelował.