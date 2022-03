Uczestniczyłem w nadzwyczajnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO. Moje przesłanie: działajcie teraz, nie jest za późno. Nie pozwólcie Putinowi zamienić Ukrainy w Syrię. Jesteśmy gotowi do walki. Będziemy dalej walczyć. Ale teraz potrzebujemy partnerów, którzy pomogliby nam w konkretnych, zdecydowanych i szybkich działaniach – napisał Kułeba.

Jestem przekonany, że... kiedy nadejdzie taki czas, będziecie chcieli dać nam wszystko, dosłownie wszystko, czego potrzebujemy, aby Putin nie uderzył w Europę i nie zamienił Europy w koszmar. I mam nadzieję, że wtedy nie będzie za późno – podkreślił minister.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas piątkowego spotkania szefów dyplomacji państw NATO powtórzył, że Sojusz nie jest stroną konfliktu na Ukrainie. Dodał jednak, że NATO ma "obowiązek zapewnienia, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu i nie rozprzestrzeni się on poza Ukrainę. To byłoby jeszcze bardziej niszczycielskie i niebezpieczne” - powiedział.

