Według Miedwiediewa, premier Mateusz Morawiecki, wraz z Jarosławem Kaczyńskim oraz premierami Czech i Słowenii udali się do Kijowa "pociągiem o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Prawie jak Iljicz w wozie pancernym za niemieckie pieniądze".

Reklama

"Rozmawiali z Zelenskim, obiecując mu przyjaźń i pomoc. Kłamali, oczywiście. Po powrocie Morawiecki uroczyście ogłosił opracowanie programu "derusyfikacji gospodarki polskiej i europejskiej". Odważnie zaznaczając, że "może się to wiązać i wiąże się z wysokimi kosztami". Ma on całkowitą i zupełną rację: to kosztowne i bezsensowne" - ocenił rosyjski polityk.

Miedwiediew zarzucił Polsce "patologiczną rusofobię".

Reklama

Miedwiediew: Wspólnota politycznych imbecyli

"Jeśli chodzi o Rosję, Polska dosłownie wije się z bólów fantomowych" - kontynuuje wywód polityk.

"Jego elity z trudem przyjmują do wiadomości, że czas niepokojów zakończył się prawie 400 lat temu wraz z wypędzeniem z Kremla polskich najeźdźców. Do powstania wielkiego imperium Rzeczypospolitej Obojga Narodów nie doszło nawet później. A winę za to ponoszą nie machinacje Rosji, lecz wewnętrzne spory, korupcja, niepowodzenia gospodarcze i przegrane bitwy" - ocenił.

"Polska propaganda jest najbardziej złośliwą, wulgarną i krzykliwą krytyką Rosji. Wspólnota politycznych imbecyli" - dodał.

Miedwiediew ostro wyraża się także o polskich rządzących. "Interesy polskich obywateli zostały poświęcone na rzecz rusofobii tych pozbawionych talentu polityków i ich marionetek zza oceanu, wykazujących wyraźne oznaki starczego zniedołężnienia".

Kremlowski polityk stwierdził, że Polacy "prędzej czy później zrozumieją, że nienawiść do Rosji nie wzmacnia społeczeństwa" i "nie przyczynia się do dobrobytu oraz spokoju", a współpraca z Rosją "jest dla nich korzystna".