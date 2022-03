Przydacz w czwartek w internetowej części rozmowy w radiu RMF FM odnosząc się do zbliżającej się wizyty prezydenta USA w Polsce, powiedział, że przylatuje on do Polski w piątek. Zastrzegł, że program wizyty jest jeszcze dopinany.

Ale z całą pewnością program będzie się składał z kilku części. Pierwszą najważniejszą częścią będzie oczywiście spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą - powiedział Przydacz. Dodał, że do tej rozmowy dojdzie w Warszawie.

Według wiceszefa MSZ nie jest wykluczone, że Joe Biden spotka się także z amerykańskimi żołnierzami, którzy stacjonują pod Rzeszowem. - Dla mnie też byłoby to oczywiste, że głowa państwa amerykańskiego chce spotka się ze swoimi żołnierzami, podziękować im za służbę i pomoc sojuszniczą - mówił Przydacz.

Dodał, że obok politycznej i wojskowej trzecią częścią wizyty będzie część humanitarna. "Prezydent Biden ma świadomość jak dużo Polska robi w zakresie wsparcia uchodźców, wsparcia humanitarnego Ukrainy. Będzie tutaj chciał też wskazać na ten element jako ważny element polityki i współpracy polsko-amerykańskiej" - podkreślił wiceminister.

Wizyta prezydenta Joe Bidena będzie 14. wizytą urzędującego prezydenta USA w naszym kraju. Jak podał Biały Dom, Biden będzie przebywał w Polsce w piątek i sobotę.