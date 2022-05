"To co dzieje się na Ukrainie to podważanie istoty naszej cywilizacji; są przesłanki, że doszło do ludobójstwa, trzeba stworzyć organ, który doprowadzi do ukarania winnych" - mówiła we wtorek prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Przyłębska była pytana we wtorek w Telewizji Republika o kwestię przestrzegania prawa międzynarodowego podczas trwającej na Ukrainie wojny. Zauważyliśmy już, że Rosja poczyna sobie dość odważnie i ignoruje, nie akceptuje obowiązującego prawa międzynarodowego - powiedziała. Reklama Jak dodała, są jednoznaczne przesłanki wskazujące, że podczas wojny na Ukrainie doszło do zbrodni ludobójstwa. W mojej ocenie należy stworzyć taki organ, który doprowadzi do ukarania winnych. (...) To co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, to jest podważanie istoty naszej cywilizacji - powiedziała prezes TK. Ławrow się żali: Zachód wypowiedział wojnę totalną całemu rosyjskiemu światu Zobacz również Przyłębska zdziwiona działaniami Zachodu W tym kontekście wyraziła też zaskoczenie działaniami krajów zachodnich. Cały Zachód, ja jestem zdziwiona, że jest taka małą aktywność jeżeli chodzi o ocenę działań Rosji. Bo jeśli centrum dzisiejszego świata jest człowiek jako indywiduum i ten człowiek jest traktowany w Rosji w sposób taki, że podważa się jego człowieczeństwo, to Zachód powinien grzmieć. A to są dla mnie wypowiedzi mało dynamiczne, mało aktywne, mało konstruktywne - mówiła Przyłębska. Reklama Dodała, że jest dumna z działań polskich władz w tym zakresie. Cieszy mnie, że polskie władze jednak to artykułują i jednoznacznie stoją po stronie człowieczeństwa, człowieka i wartości o które wszyscy zabiegamy i walczymy - powiedziała prezes TK. autor: Mateusz Mikowski Olga Papiernik