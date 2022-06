Zapowiadał, że nastąpi to wkrótce. Wszystko wskazuje na to, że ten moment się zbliża – stwierdza Gość Radia ZET, pytany o to, kiedy Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu. Szef Kancelarii Premiera ocenia rolę wicepremiera ds. bezpieczeństwa „odegrał niezwykłą rolę, jeśli chodzi o ostatnie miesiące – przygotowanie do wojny, bezpieczeństwo, sytuacja na polsko-białoruskiej granicy”. Żałuję, że konsekwencją odejścia premiera Jarosława Kaczyńskiego z rządu będzie pewien brak w tym obszarze. Ale wierzę, że jako obóz Zjednoczonej Prawicy poradzimy sobie z wewnętrznymi różnicami – mówi Dworczyk.

Reklama

O tym, że Jarosław Kaczyński najprawdopodobniej w czerwcu odejdzie z rządu pisał już wcześniej "Dziennik Gazeta Prawna". CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ>>>

Michał Dworczyk opowiada o działaniach Jarosława Kaczyńskiego w partii, o tym jak angażował się „w różnego rodzaju sytuacje wewnątrz obozu”. Łagodził spięcia? - pyta prowadząca. Tak można powiedzieć, że pomagał znaleźć wspólny język różnym środowiskom – komentuje szef KPRM. Polityk oznajmił, że Jarosław Kaczyński będzie prowadził polityczną ofensywę.