Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, Hitler zjednoczył pod swoim sztandarem większość, jeśli nie większość, krajów europejskich do walki ze Związkiem Radzieckim. Teraz również, w tym Unia Europejska, razem z NATO tworzą taką już nowoczesną koalicję do walki, a właściwie do prowadzenia wojny z Federacją Rosyjską – cytuje Ławrowa Biełsat.

Ukraina i Mołdawia w UE? Ławrow: Będziemy śledzić rzeczywiste kroki Brukseli

Polityk mówił na konferencji prasowej, że Moska będzie "realistycznie patrzeć na zachowanie Unii Europejskiej” i "śledzić rzeczywiste kroki Brukseli".

Ławrow dodał, że Rosja będzie obserwować również Mołdawię i Ukrainę, po tym jak przyznano im status kandydatów do członkostwa w UE.

Nie spodziewam się, by obecny trend rusofobiczny w UE jakoś ustąpił - cytuje ministra Biełsat.